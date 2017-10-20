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'Hav'usturya!

Havusturya!
'nın yeni lideri Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip oy toplamaya çalıştı. Ancak yüz yüze gelince kaçacak delik aradı! Korkak, sinsi ve riyakar olduğunu kanıtladı. Yine de uslanmadı!

Ülkede resmen Türk düşmanlığı başladı! Son olarak Viyana Havaalanı'nda uçağa binmeyi bekleyen işçilerimiz, köpeklerle arandı! Yere yatırıldı, paraları sayıldı. Elçilik, tuhaf bir uygulama olduğunu açıkladı. Sosyal medya yıkıldı.
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