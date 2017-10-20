'Hav'usturya!

Avusturya'nınyenilideri SebastianKurz, CumhurbaşkanıErdoğan'ahakaret edip oytoplamaya çalıştı.Ancak yüz yüze gelincekaçacak delikaradı! Korkak, sinsive riyakar olduğunukanıtladı. Yine deuslanmadı!
Ülkede resmen Türk düşmanlığı başladı! Son olarak Viyana Havaalanı'nda uçağa binmeyi bekleyen işçilerimiz, köpeklerle arandı! Yere yatırıldı, paraları sayıldı. Elçilik, tuhaf bir uygulama olduğunu açıkladı. Sosyal medya yıkıldı.
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