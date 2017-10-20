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First dublör!

’ın eşi Melania, güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçti. Farklı görüntüsü komplo teorilerini beraberinde getirdi. ‘First Lady, dublör mü kullanıyor’ sorusu, ABD gündemini meşgul etti

First dublör!
ABD Başkanı , göçmen karşıtı bir siyaset izleyerek tepki çekti. Ancak eşi Melania Trump (47) da Slovenya asıllı bir göçmendi. Eski bir model olan Trump, şıklığıyla her daim kendisinden söz ettirdi. Fakat First Lady'nin son hali, komplo teorilerini beraberinde getirdi. Eşiyle birlikte kasırga felaketi yaşayan Porto Riko'yu ziyaret eden Melania Trump, farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Taktığı büyük güneş gözlüğü ve normalden daha farklı görülen burnuyla görenleri şoke etti. Bu durum ABD'de "Melania, vücut dublörü mü kullanıyor?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

GİZLİ SERVİS AJANI MI?
Melania Trump'ın 'dublörü' ile yer değiştirdiğine dair teori, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bu iddia, oyuncu ve komedyen Andrea Wagner Barton tarafından da dilendirildi. Barton, "Konuşmaya sahte Melania mi katıldı?" sorusunu yöneltti. Bazıları da "Bu kesinlikle Melania değil" dedi. ABD'de bu iddiaları tartışırken, Melania Trump'ın dublörlüğünü yapan kişinin de yanından hiç ayırmadığı kadın gizli servis ajanı olduğu iddia edildi.



BENZERİYLE YER Mİ DEĞİŞTİRDİ?
Donald Trump'ın yanındaki kişi, Melania Trump'a benzetilmedi. First Lady'nin dublör kullandığı iddia edildi. Trump'ın sürekli gözlük takması ve 'normal' görüntüsünden uzak bir görüntü vermesi de şüpheleri arttırıyor.
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