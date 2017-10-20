Bakımın kralı!

KIRIŞIKLIK İÇİN BÜLBÜL DIŞKISI

Japonya'nın Kyushu adasında yaşayan bülbüllerden toplanan dışkılar pirinç kepeği ve suyla karıştırılıp krem haline getirilerek yüz maskesi şeklinde uygulanıyor. İngiltere'de yaklaşık 200 sterline satılan bu kremi Victoria ile David Beckham ve Tom Cruise gibi birçok yıldızın botoksa alternatif olarak kullandığı biliniyor.



GENÇLİK İKSİRİ YUMURTA

Ayda 1 yumurta maskesi. Yumurtayı yüzlerine sürüp yaklaşık yarım saat bekleyip soğuk suyla yıkıyorlar.



SİVİLCEYE LİMON

Kuru maya ve limon maskesi



SÜT GİBİ BEYAZ CİLT

Süt, karbonat ve sirkeden oluşan maske



MEYVELİ PARLAKLIK

Kraliyet ailesi, Çin'in güneyinde yetişen Liçi meyvesini hem tüketiyor hem de bunu posa haline getirip yüzlerine sürüyor.



TÜYLERE PONZA

Kraliyet ailesinin kadınları, yüzlerindeki yumuşak tüylerden kurtulmak için 15 günde bir ciltlerini hafifçe ponza taşıyla ovalıyor.



KIZ MI ERKEK Mİ? BAHİS BAŞLADI

Cambridge Düşesi Kate Middleton, nisan ayında üçüncü kez anne olacak. Bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışan İngilizler bahislere başladı. Bahisçiler bebeğin ismi, cinsiyeti, kilosu ve doğum tarihi gibi özellikleri hakkında tahmin yürütebiliyor. 2 yıl önce minik Prenses Charlotte'un ne zaman doğacağına dair 3 milyon TL'lik bahis oynanmıştı.