30 milyon dolarlık elmas

Dünyanın bilinen en büyük süslü pembe elması olan 37.30karatlık 'Hint Pembesi' 30milyon dolara satışa çıkarılıyor. 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede satışa sunulacak elmasın 30 milyondolara (109 milyon 857 bin90 lira) alıcı bulması bekleniyor. Müzayede şirketi Sotheby's Uluslararası Mücevherler Başkanı David Bennet, pembe elmasın az bulunduğunu ifade ederek, "Hint Pembesi, dikkat çeken büyüklüğüve renk yoğunluğu ile elması daha özel kılıyor" dedi. Dünyada üretilen elmasın 10 binde 2'si pembe renkte bulunuyor.
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