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30 milyon dolarlık

30 milyon dolarlık elmas
Dünyanın bilinen en büyük süslü pembe ı olan 37.30 karatlık 'Hint Pembesi' 30 milyon dolara satışa çıkarılıyor. 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede satışa sunulacak elmasın 30 milyon dolara (109 milyon 857 bin 90 lira) alıcı bulması bekleniyor. Müzayede şirketi Sotheby's Uluslararası Mücevherler Başkanı David Bennet, pembe elmasın az bulunduğunu ifade ederek, "Hint Pembesi, dikkat çeken büyüklüğü ve renk yoğunluğu ile elması daha özel kılıyor" dedi. Dünyada üretilen elmasın 10 binde 2'si pembe renkte bulunuyor.
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