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'den 'ye nükleer antlaşma uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , 'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık vereceklerini bildirdi.

Putinden ABDye nükleer antlaşma uyarısı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu'nda konuşan , bugüne kadar Rusya'nın INF'ye tümüyle uyduğunu savundu.

Rusya'nın yeni füzeler geliştirerek antlaşmaya uymamakla suçlandığını öne süren Putin, "Havadan ve denizden geliştirdiğimiz sistemler olmasaydı buna gerek kalabilirdi. Ancak bu antlaşma sadece karada kullanılan sistemleri kapsıyor." dedi.

'nin antlaşmadan çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık vereceklerini belirten Putin, "Antlaşma imzalanmadan önce ABD'nin denizden ve havadan kullanabileceği sistemler vardı. Bu nedenle antlaşma aslında Sovyetler Birliği'nin silahsızlanmasına yönelikti." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın artık Kalibir ve benzer sistemleri geliştirdiğine işaret ederek, "Artık denge sağlandı." diye konuştu.

INF, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanmıştı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 00:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

abd ye bak nükleerr anlaşmadan çekiliyor sonrada koreyye irana nükler suçlaması yapıyor vay dengesiz herifler vay

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cevapla 20.10.2017 10:06
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