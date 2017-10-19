İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den ateşlendiği öne sürülen bir roketin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne isabet ettiği belirtildi.

Roket saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, "Buna karşılık tanklarımız Golan Tepesi'nde roketin fırlatıldığı yeri vurdu." denildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü de İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurmuştu. İsrail ordusu bu saldırının Lübnan üzerinde "rutin" uçuş yapan bir İsrail savaş uçağının Suriye'den atılan uçaksavar füzesine karşılık yapıldığını açıklamıştı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Esed rejimine muhalif örgütlere ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.