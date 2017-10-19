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'dan darbeci hainlere sığınma hakkı

Türkiye düşmanı , 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularından 8 FETÖ'cüye daha kucak açtı.

Hollandadan darbeci hainlere sığınma hakkı

hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.

8 FETÖ'CÜYE SIĞINMA HAKKI
Hollanda Sığınma Avukatları ve Hukukçuları Derneği (VAJN) Başkanı Jan Eikelboom'a göre, ilk aşamada 8 FETÖ'cüye sığınma hakkı tanındı.

TERÖRİSTLER BASKI GÖRÜR ENDİŞESİ
Eikelboom, sığınma başvurusu kabul edilen teröristlere "Türkiye'de baskı görme riski" gerekçesiyle sığınma hakkı verildiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, FETÖ'cülerin sığınma taleplerinin kabul edildiğini doğruladı. Ancak bu kişilerin başvuru gerekçesi konusunda açıklama yapılmadı.

ONAYLANDIĞINI DOĞRULADILAR
Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, "Uzatılmış sığınma prosedürü" adı verilen sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Bu çerçevede, sığınma başvurularının bir kısmının onaylandığı belirtildi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 22:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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saffet demir saffet demir

arkadaş ülkemizden maaş ları olanların maaşını kesin,vatandaşlıktan atalım,bırakın keferelerin başlarına bele olsunlar.zaten onlar besliyordu eh gübreleride onlara kalsın .

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cevapla 20.10.2017 07:15
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