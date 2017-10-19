Erken vasiyet

Dünya yıldızı 42 yaşındaki Angelina Jolie'nin şimdiden cenaze törenini organize ettiği ortaya öğrenildi. İddiaya göre avukatlarına hazırlattığı vasiyetinde "Yakılarakküllerinin birkavanoza konulmasını" isteyen ünlü yıldız, törende siyahın yanı sıra beyaz renklerin de kullanılmasını bildirdi. Cenaze töreninin ise çocuklarıyla yaşadığı malikanesinde yapılmasını arzu etti. Mirasının ise tüm çocuklarına eşit oranda dağıtılmasını söyledi.
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