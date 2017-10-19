 ;
Yol Durumu
  1. Rekor bağış
  2. Hamaney: İran anlaşmayı bozacak

Erken vasiyet

Erken vasiyet
Dünya yıldızı 42 yaşındaki 'nin şimdiden cenaze törenini organize ettiği ortaya öğrenildi. İddiaya göre avukatlarına hazırlattığı vasiyetinde "Yakılarak küllerinin bir kavanoza konulmasını" isteyen ünlü yıldız, törende siyahın yanı sıra beyaz renklerin de kullanılmasını bildirdi. Cenaze töreninin ise çocuklarıyla yaşadığı malikanesinde yapılmasını arzu etti. Mirasının ise tüm çocuklarına eşit oranda dağıtılmasını söyledi.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar