 ;
Yol Durumu
  1. Barzani hala akıllanmamış!
  2. Barzani hala akıllanmamış!

'da bir araç kalabalığın arasına daldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayda kişi de yaralandı.

Ukraynada bir araç kalabalığın arasına daldı!
'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 00:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar