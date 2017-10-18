Paspas modası

Türkiye'nin yöresel kıyafetlerinden esinlenip bu parçaları binlerce dolara satan Gucci'den sonra şimdi de Balenciaga moda konusunda çıldırdı! Dünyaca ünlü İspanyol markası, etekte yeni bir moda akımı yarattı. Otomobil paspasından ilham aldı. Siyah ve yeşil renklerinden etek yaptı. Bunları da 1200euro ile 2050 euro arasındaki fiyatlarla satmaya başladı. Türk sosyetesi bile bu kıyafetlerden almak için birbiriyle yarıştı.
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