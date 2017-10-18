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bombası

Panama Belgeleri’nde ’daki yolsuzlukları ortaya çıkaran ve hükümeti düşüren araştırmacı gazeteci Galizia, bombalı suikast sonucu öldürüldü...

Malta bombası
'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan gazeteci Daphne Caruana Galizia (53), önceki akşam Bidnija beldesinde evinin yanında otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. İki hafta önce polise giderek ölüm tehditleri aldığını bildiren Galizia, Başbakanı Joseph Muscat'ın eşinin rüşvet paralarını Panama'da gizli hesaplara yatırdığı iddiasını yazmıştı. Bu gazetecilik olayı hükümetin seçime gitmesine yol açmıştı. Ama İşçi Partisi'nin lideri Muscat, yine iktidarı ele geçirmişti. Seçim öncesi tüm suçlamaları reddeden Muscat, bu iddianın doğru olduğu kanıtlandığı takdirde istifa edeceğini açıklamıştı. Galizia suikastına, AB'den de yoğun tepki geldi.


Galizia'nın suikaste kurban gitmesi, Malta'da şok etkisi yarattı. Başbakan Muscat, saldırıyı "Barbarca" diye niteledi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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