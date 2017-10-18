Malta bombası

Malta'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan gazeteci DaphneCaruana Galizia (53), önceki akşam Bidnija beldesinde evinin yanında otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. İki hafta önce polise giderek ölüm tehditleri aldığını bildiren Galizia, Başbakanı Joseph Muscat'ın eşinin rüşvetparalarını Panama'dagizli hesaplarayatırdığı iddiasınıyazmıştı. Bu gazetecilik olayı hükümetin seçime gitmesine yol açmıştı. Ama İşçi Partisi'nin lideri Muscat, yine iktidarı ele geçirmişti. Seçim öncesi tüm suçlamaları reddeden Muscat, bu iddianın doğru olduğu kanıtlandığı takdirde istifa edeceğini açıklamıştı. Galizia suikastına, AB'den de yoğun tepki geldi.
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