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Devrik lider!

Devrik lider!
ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık yarışını Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, Londra'da merdivenlerden düşerek sağ ayak baş parmağını kırdı. Clinton, tedavisinin ardından "The Graham Norton Show" adlı televizyon programına sağ ayağında bir koruyucu destekle çıktı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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