Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiye değinen Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'den AB'ye uyarı geldi.
"İYİ İLİŞKİLER KURULMALI"
Schröder, Mönchengladbach kentinde yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından yana olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAN BAŞKA ALTERNATİFİ VAR"
Bu iki ülkeyle iş birliği yapılmadan Avrupa'nın doğusunda istikrarın sağlanamayacağını ifade eden Schröder, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'dan başka alternatifi bulunduğunu dikkate almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
ÇİN'E KAYMALAR ÖNLENMELİ
Schröder, Rusya ve Türkiye'nin yönünü Asya'ya çevirebileceğini belirterek AB'nin bu iki ülkenin yönünün Çin'e doğru kaymasının engellemesi gerektiğini savundu.
SAĞLAM İLİŞKİLER KURULMALI
Bu sebepten dolayı AB'nin, Türkiye ve Rusya ile sağlam ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söyleyen Schröder, bunun için yeniden daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Rusya'nın petrol üretici Rosneft'in denetleme kurulu başkanlığına getirilen Schröder, AB'nin bu şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.
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günaydınnnn, artık sizi istemiyoruz. terör sevicilerle işimiz yok.
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