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"PKK'lı teröristlerin cesetleri buralarda kaldı"

Irak ordusunun 'e giren ilk birliğinin başında bulunan Türkmen komutan "Çok sayıda PKK'lının cesedi Kerkük sokaklarında kaldı" dedi.

PKKlı teröristlerin cesetleri buralarda kaldı

Irak ordusunun 'e giren birliklerinin başında bulunan Türkmen komutan Zeki Muratlı, NTV canlı yayınına bağlanıp operasyon hakkında açıklamalar yaptı.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN CESETLERİ BURALARDA KALDI
Türkmen komutan, Kerkük sokaklarının çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlerle dolu olduğunu söyledi.

Türkmen komutan sözlerine şöyle devam etti; "Mesud Barzani PKK'ya çok güvendi. Kendi Kürdüne güvenmeyip gidip PKK'yı getirdi. Çok sayıda PKK'lının cenazesi buralarda kaldı. Ordunun önünde herşeyi bırakıp gittiler"

IRAK ORDUSU ERBİL'E OPERASYON YAPACAK MI?
Türkmen komutan, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil'e doğru ilerleyeceği ile ilgili soruya karşılık olarak "şuan böyle bir şey yok" dedi.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 19:46
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