İzvestiya gazetesine konuşan IKBY yönetiminden yetkililer, Fransa ile başlayacakları ziyaret turunda Moskova'ya yıl sonuna kadar gitmeyi planladıklarını söyledi.

Moskova'ya gidecek heyette IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve (IKBY) Dış ilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa'nın yanı sıra, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin olacağını belirten yetkililer, görüşmede referandum sonuçlarının tanımasını ve enerji işbirliğini masaya yatıracaklarını ifade etti.

"BEŞ ÜLKEYİ ZİYARET EDECEKLER"

Sputnik'in aktardığa İzvestiya'ya demeç veren Rus diplomatik çevrelerinden bir yetkili, Kürt heyetle yapacakları ziyareti önemsediklerini söyledi.

Rus yetkili, "Kürtleri daha önce kabul ettik, bugün de kabul etmeye hazırız. Bağımsızlık konusunda destek bulmaları olası değil. Diğer ülkeler gibi biz de Kürtlere Bağdat'la diyalog kurmaya yönlendireceğiz. Ancak ikili ilişkileri de istişare etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

IKBY heyetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini şu sırayla ziyaret etmesi bekleniyor: Fransa, İngiltere, Çin, ABD ve Rusya.