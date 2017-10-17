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'En ciddi saldırıyla karşı karşıyayız'

İngiltere İç İstihbarat Servisi () Müdürü Andrew Parker, şiddetli terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

En ciddi saldırıyla karşı karşıyayız

İngiltere İç İstihbarat Servisi () Müdürü Andrew Parker, şiddetli terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu. Parker, Westminster, Manchester ve Londra Köprüsü'nde gerçekleşen terör saldırılarının, gelecekteki tehditlere karşı açık kapı bıraktığını söyledi.

DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ ÖLÇEKTE
Olası bir terör saldırısının beklenildiğini belirten Parker, "Bu tehdit çok boyutlu, hızla gelişen ve daha önce görmediğimiz bir ölçekte ve tempoda çalışıyor. En ciddi terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bunu belirlemek daha zor olabilir "dedi.

Öte yandan Parker, MI5'taki çalışan personel sayısının artan tehditler doğrultusunda 4 binden 5 bine çıkarıldığını belirtti.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 22:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik,, tevfik,,

bu terörü dünyaya sizler ihraç ettiniz ,,şimdi size dönüyor ,birazda sizler yandım anam deyin,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2017 08:11
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