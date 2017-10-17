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'yı PYD'ye terk etti

Terör örgütü DAEŞ Suriye'nin kuzeyindeki sözde başkenti 'yı Suriye PKK'sı PYD/'ye teslim etti.

DEAŞ Rakkayı PYDye terk etti

Terör örgütü DAEŞ Suriye'nin kuzeyindeki sözde başkenti 'yı Suriye PKK'sı PYD/'ye teslim etti.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka'nın 'ın elinden alındığını açıkladı. Terör örgütleri DEAŞ ve PYD'nin Suriye'de işbirliği yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

'Suriye Demokratik Güçleri' adıyla kurulan birliğin neredeyse tamamı PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'lilerden oluşuyor.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 14:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tarkan tarkan

kürdistanı kurmak için İngiliz planı Amerikan terör örgütü deaş ve bunları destekleyen izleyen islam ülkelerin cehennemlik liderleri ne yazıkki bunların hiçbiri insan değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2017 09:34
ayhnkrblt ayhnkrblt

Bu kirli ittifakın mimarı ve yöneteni ABD İngiltere dir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 14:42
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