Terör örgütü DAEŞ Suriye'nin kuzeyindeki sözde başkenti Rakka'yı Suriye PKK'sı PYD/YPG'ye teslim etti.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alındığını açıkladı. Terör örgütleri DEAŞ ve PYD'nin Suriye'de işbirliği yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

'Suriye Demokratik Güçleri' adıyla kurulan birliğin neredeyse tamamı PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'lilerden oluşuyor.