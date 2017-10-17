Barzani hala akıllanmamış!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani "Kürdistan halkı, güçlü dirayeti ve kahraman evlatlarıyla er ya da geç meşru haklarına ve kutsallarına kavuşacaktır. Bugün ise birlik olmamız gereken bir gündeyiz" dedi.
IKBY Başkanı Barzani, Heşdi Şabi ve Irak güçlerinin Kerkük ve Kürdistan bölgesine yönelik saldırıları hakkında bir açıklama yayımladı. Rudaw'ın haberinde Barzani, tarih boyunca Kürdistan halkının haklarının çiğnendiğini ve zulme maruz kaldıklarını ve tüm çabalarının barışçıl bir şekilde amaçlarına ulaşmak olduğunu ifade etti. Öncelikli amaçlarının her zaman asayiş ve Kürdistan halkının haklarının savunması olduğunu söyleyen
Barzani'nin açıklamasının devamı şu şekilde:
"Kerkük'te yaşananlar, Kürdistan'daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Kürdistan halkı emin olsun ki gereken yapılacaktır. Halkımızın kazanımları, huzur ve güvenliği yeniden sağlanacaktır.
Şu anda ise, siyasi birliktelik, Kürdistan halkının birliği ve beraberliğini korumak adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana ısrarcıyız.
"EVLATLARIMIZIN KANI KÜRDİSTAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜ UĞRUNA AKTI"
Basın yayın kuruluşlarından isteğim Kürdistan ve Irak arasında yaşanan söz konusu hassas süreci yurtsever ve ulusalçılık anlayışı çerçevesinde ele almalarıdır. Dayanıklı Kürdistan halkı, yürekten inançlı ve gönüllü kahraman peşmergelerimiz ile başı dik şehit yakınları şunu iyi bilsinler; evlatlarımızın kanı Kürdistan'ın özgürlüğü uğruna aktı.
"BUGÜN BİRLİK OLMAMIZ GEREKEN BİR GÜNDEYİZ"
Kürdistan'ın bağımsızlığı için yükselen çığlıkları tüm dünya duydu. Şehitlerimizin kanı boşa akmadı ve akıtmayacağız da. Kürdistan halkı, güçlü dirayeti ve kahraman evlatlarıyla er ya da geç meşru haklarına ve kutsallarına kavuşacaktır. Bugün ise birlik olmamız gereken bir gündeyiz."
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umut fukaranın ekmeği ye barzani ye...
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