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Alman polisinden propagandası

'nın gösterisine izin veren Alman polisi, teröristbaşıyla ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Alman polisinden PKK propagandası
Emniyet Müdürlüğü dün bir skandala imza attı. Şehirde terör örgütü 'nın gösterisine izin veren Frankfurt Emniyeti, skandal gösteriyle ilgili twitter hesabından da açıklama yaptı.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü dün akşam saatlerinde büyük bir skandala imza attı. Şehirde terör örgütü PKK'nın gösterisine izin veren Frankfurt Emniyeti, twitter hesabından da konu hakkında bir açıklama yayınlayarak, ''Bu akşam sizin için şu konuda bir gösteride görevdeyiz: 'Öcalan için özgürlük - Kürdistan için barış' ifadesine yer verdi.



Terör örgütü yandaşlarının skandal gösterilerine ve provakasyonlarına daha önce de izin veren 'ya dünkü skandalın ardından sosyal medyadan yoğun eleştiriler geldi. Almanya'da PKK'lılar daha önce de skandal gösteriler düzenlemiş ve özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde provakatif saldırılarda bulunmuşlardı.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 14:00
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

almanyada büyük telaş var bununda kokusu çıkar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.10.2017 15:40
AHMET AHMET

AVRUPA=PKK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.10.2017 14:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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