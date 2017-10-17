Alman polisinden PKK propagandası

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü dün bir skandala imza attı. Şehirde terör örgütü PKK'nın gösterisine izin veren Frankfurt Emniyeti, skandal gösteriyle ilgili twitter hesabından da açıklama yaptı.
Frankfurt Emniyet Müdürlüğü dün akşam saatlerinde büyük bir skandala imza attı. Şehirde terör örgütü PKK'nın gösterisine izin veren Frankfurt Emniyeti, twitter hesabından da konu hakkında bir açıklama yayınlayarak, ''Bu akşam sizin için şu konuda bir gösteride görevdeyiz: 'Öcalan için özgürlük - Kürdistan için barış' ifadesine yer verdi.
Terör örgütü yandaşlarının skandal gösterilerine ve provakasyonlarına daha önce de izin veren Almanya'ya dünkü skandalın ardından sosyal medyadan yoğun eleştiriler geldi. Almanya'da PKK'lılar daha önce de skandal gösteriler düzenlemiş ve özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde provakatif saldırılarda bulunmuşlardı.
kalan karakter 1000
almanyada büyük telaş var bununda kokusu çıkar
AVRUPA=PKK.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.