Konya merkezli 7 ilde geçen hafta salı günü, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 askerin, örgütün 'mahrem imam'larının itirafçı olmasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Mahrem imamların toplam 700 askerin ismini verdiği, bu doğrultuda geri kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri'nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine geçen hafta salı günü, Konya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler arasında pilotların da bulunduğu belirtildi.

İzmir çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gözaltına alınan subayların, uçuş okulunda pilotaj eğitimi alan pilot adaylarına öğretmenlik yaptıkları belirtildi.

MAHREM İMAMLAR 700 MUVAZZAF ASKERİN İSMİNİ VERDİ

Daha önce yapılan operasyonlarda örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı olması sonucu son operasyonun gerçekleştiği belirtildi. İtirafçı olan mahrem imamların, halen görev başında olan 700 muvazzaf askerin ismini verdiği öğrenildi. İsmi verilen askerlerde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'un bulunmadığı, ancak darbe girişiminin ardından da 'örgüt abileri'yle gizli buluşup, görüşmelerini sürdürdükleri tespit edildi. İlk etapta 70 asker için yakalama kararı çıkartıldığı ve 68'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de yeni operasyonlarda gözaltına alınacağı öğrenildi.





TSK'DAKİ ASKERLERİN NASIL YÖNETİLDİĞİNE DAİR ŞEMA ÇIKARILDI

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, askerlerin örgüt mensuplarınca nasıl yöneltildiğine yönelik 'müdür', 'müdür yardımcısı', 'öğretmen' şeklinde, polis tarafından şema oluşturuldu. Şemanın başındaki 'müdür' sıfatında olan kişinin, bir nevi üs komutanı yetkisinde olduğu kaydedildi.