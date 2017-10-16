 ;
Yol Durumu
  1. Dünya devi yüzbinlerce aracını geri çağırdı
  2. Turkish kebab

'tan flaş Kerkük açıklaması

ABD Başkanı , "Erbil ve Bağdat arasında taraf tutmuyoruz. İki tarafın çatışmasından memnun değiliz" dedi.

Trumptan flaş Kerkük açıklaması
ABD Başkanı Donald , "ABD, Kürtler ile Bağdat yönetimi arasında taraf tutmuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak ordusunun Kerkük'ün güvenliğini sağlama operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD, Kürtler ile Bağdat yönetimi arasında taraf tutmuyor. Kürtler ile Bağdat'ın anlaşamamasından memnun değiliz" dedi.



ABD'NİN BARZANİ'YE GÖNDERDİĞİ MEKTUP ORTAYA ÇIKMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumuna 2 gün kala Mesut Barzani'ye BM ve İngiltere ile birlikte sunduğu alternatifin tam metni ortaya çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı, Irak ile IKBY arasında yapılacak görüşmeler sonrasında uzlaşı sağlanmazsa, Kürtlerin yapmak istediği referandumu tanıyacaklarını vaat ediyordu.
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 21:37
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
ihsan ihsan

işte işin abd oyunu olduğu açık kahpe bu abd incirliği kapatın nato ile ilişkileri dondurun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 09:18
ihsan ihsan

ulen hain harif barzaniyi fişfikliyen sen değilmisin onun başını belaya sokan sen değilmisin şimdide tarafsız numarası yapıyorsun sahtekartrump

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 09:01
Ramiz Ramiz

aBd tasmalı köpeği başarılı olamadı tabiki abd kaygı duyar....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 08:17
Osman Osman

Hadi ordan serefsiz. Tarafli degillermis. Ulan ne bok yediginizi dünya alem biliyor. Kimi salak yerine koyuyorsunuz serefsizler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 05:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar