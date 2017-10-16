ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Kürtler ile Bağdat yönetimi arasında taraf tutmuyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak ordusunun Kerkük'ün güvenliğini sağlama operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD, Kürtler ile Bağdat yönetimi arasında taraf tutmuyor. Kürtler ile Bağdat'ın anlaşamamasından memnun değiliz" dedi.
ABD'NİN BARZANİ'YE GÖNDERDİĞİ MEKTUP ORTAYA ÇIKMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumuna 2 gün kala Mesut Barzani'ye BM ve İngiltere ile birlikte sunduğu alternatifin tam metni ortaya çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı, Irak ile IKBY arasında yapılacak görüşmeler sonrasında uzlaşı sağlanmazsa, Kürtlerin yapmak istediği referandumu tanıyacaklarını vaat ediyordu.
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işte işin abd oyunu olduğu açık kahpe bu abd incirliği kapatın nato ile ilişkileri dondurun
ulen hain harif barzaniyi fişfikliyen sen değilmisin onun başını belaya sokan sen değilmisin şimdide tarafsız numarası yapıyorsun sahtekartrump
aBd tasmalı köpeği başarılı olamadı tabiki abd kaygı duyar....
Hadi ordan serefsiz. Tarafli degillermis. Ulan ne bok yediginizi dünya alem biliyor. Kimi salak yerine koyuyorsunuz serefsizler.
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