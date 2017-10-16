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Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Irak ordusunun Kerkük'te başlattığı operasyonda peşmergeler püskürtülüyor.


Kerkük operasyonu amacına ulaşıyor. kent merkezine yönelik yapılan ırak ordusu ve Haşdi Şabi destekli operasyonda Kerkük'ün bir çok böglesi ele geçirildi, ilerleşiy sürüyor. Operasyon öncesinde askeri üsler ve petrol kuyularına sahiplik eden peşmerge Güneyde bulunan bölgelere doğru kaçıyor.
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 11:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

elinde en iyi silahlar olsa bile savas tercubesi olmadiktan sonra bi ise yaramaz

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cevapla 16.10.2017 12:34
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