Peşmerge Kerkük'ten kaçıyor

Kerkük operasyonu amacına ulaşıyor. kent merkezine yönelik yapılan ırak ordusu ve Haşdi Şabi destekli operasyonda Kerkük'ün bir çok böglesi ele geçirildi, ilerleşiy sürüyor. Operasyon öncesinde askeri üsler ve petrol kuyularına sahiplik eden peşmerge Güneyde bulunan bölgelere doğru kaçıyor.
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elinde en iyi silahlar olsa bile savas tercubesi olmadiktan sonra bi ise yaramaz
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