Peşmerge çatışmadan kaçınca Rudaw muhabiri ağladı!

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere operasyon başlattı. Irak hükümet güçleri Kerkük'teki Halid askeri kampını ele geçirdi.

PEŞMERGE KAÇMAYA BAŞLADI

Irak'ın Kerkük kentindeki Peşmergelerin kentin güney cephesinden çekildiği iddia edildi.

Kerkük'ün batısındaki 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyinde bulunan 4.Cephedeki Peşmergelerin, Irak merkezi hükümetiyle anlaşmalı şekilde kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiğini" ileri sürdü. Kerküki, güneydeki Peşmergelerin ani bir şekilde çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güçlerin yola çıktığını ifade etti. Irak ordusunun henüz kent merkezine girmediğini dile getiren Kerküki, Peşmerge'nin K1 Askeri Üssü, havalimanı ve Havana ile Bay Hasan petrol kuyularının denetimini sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

RUDAW MUHABİRİ AĞLADI

IKYB'ye bağlı bazı peşmergelerin Kerkük'ten, çatışmadan çekilmesi üzerine bölgede bulunan Peşmerge ile röportaj yapan Rudaw muhabiri gözyaşlarını tutamadı.

GERİ ÇEKİLENLER İÇİN İNCELEME BAŞLATACAKLAR

Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, "Peşmergenin geri çekilmesine ilişkin her hangi bir emir bulunmuyor. Çekilmelere karşı ise Peşmerge Bakanlığı inceleme başlatacak" diye konuştu.

PEŞMERGEDE ÇEKİLME KRİZİ

Kerkük'ün güneyindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı (KYB) peşmergelerin mevzileri boşaltıp çekildiği iddia ediliyordu. Çekilme KYB ve KDP'ye bağlı peşmerge arasında kriz çıkarttı. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Binbaşı rütbeli bir peşmerge, "Savaştığımız mevzilerden neden geri çekildiğimizi anlamıyorum. Halkın, bu emri veren komutandan bunu sorması gerekiyor" dedi.