Irak Ordusunun gece 04.00'te başlattığı Kerkük harekâtı tamamlanmak üzere. Kentin neredeyse tamamını ele geçirdiğini belirten Irak güçleri, sokak sokak ilerlemeye devam ederken Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'dne herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Kurdistan 24 haber sitesi KYB Peşmergelerinin çekilmesini hatırlatarak "Talabani ailesi kentin teslim edilmesi konusunda İran ile anlaştığı önceden anlaştı" dedi
İşte o haber:
KASIM SÜLEYMANİ ORADAYDI
Edinilen bilgilere göre gece yarısından sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Lideri Hadi El Amiri Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri merhum Celal Talabani oğlu Pavel Talabani, eşi Hero Talabani ve KYB İstihbarat Müdürü olan yeğeni Lahor Şeyh Cengi ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Kerkük'teki petrol sahaları ve havaalanının Irak Güçleri ile Haşdi Şabi'ye verilip KYB'ye bağlı Peşmerge güçlerinin söz konusu yerlerden çekilmesi üzerine uzlaşıldı. K1 Askeri alanı, Kerkük Havaalanı, Mekteb Halid, Tuzhurmatu, Dakuk, Telwerd alanı ve Yetmişli Kışlası'nın Haşdi Şabi ve Irak güçlerine teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından gece 02.00 sıralarında Irak güçleri ve Haşdi Şabi güçleri aynı anda saldırıya geçti. Saldırının ardından KYB'ye bağlı Peşmerge birlikleri bu alanlardan çekildi.
KYB'Lİ ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI
Söz konusu görüşmeye Talabani ailesi dışında KYB'nin üst düzey isimlerinin katılmadığı bildirilirken Talabani'nin vefatından sonra geçici olarak KYB Genel Sekreterliği'ne getirilen Kerkük Bölge Komutanı Kosret Resul, Talabani ailesinin İran ile yaptığı anlaşmayı ihanet olarak nitelendirerek, ''Bazı KYB'lilerin Bağdat saflarına katıldığı doğrudur. Bu tarihi ihanettir. İrademiz kırılmayacak" açıklaması yaptı. Anlaşmaya tepki gösteren Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de saldırının başlamasının hemen ardından halkı silahlı direnişe çağırmıştı.
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