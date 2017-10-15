Rohingyalı çocukların gülmeye ihtiyacı var

Katarlı futbolcu ve Katar Hayır Kurumu'nun Bangladeş Temsilcisi Adil Lami, bir yardım kampanyası kapsamında kamplardaki Arakanlı Müslümanları ziyaretinde, "Gençleri bu insanlarla birkaç gün geçirmeye ve onların acılarını bir nebze olsun dindirmeye çağırıyorum. Gelin ve bu çocuklar kamplarda nasıl yaşıyor bir bakın, bu çocukların mutlu olmaya ve tebessüme ihtiyacı var." dedi.

Çocukların katlanabileceklerinden büyük sıkıntılara maruz kalması nedeniyle psikolojilerinin bozulduğuna ve bu konuda destek almalarının önemine işaret eden Lami, uzman bir ekiple birlikte kamplara ziyaret düzenleyerek çocukları eğlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

"ÇOCUKLARIN ZAYIF BEDENLERİNİ ÖRTECEK GİYSİLERİ BİLE YOK"

Çocuklarla geçirdiği süre içinde onların ihtiyaçlarına daha çok vakıf olduğunu aktaran Lami, "Başlangıçta onların sadece yiyeceğe ihtiyacı olduğunu zannettik. Ama onlarla vakit geçirince mutlu olmaya ve dünyanın diğer çocuklarından farkları olmadıklarını bu çocuklara hatırlatacak kişilere ne denli ihtiyaç olduğunu anladık. Rohingyalı çocukların gıdadan çok gülmeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Çocukların zayıf bedenlerini örtecek giysileri bile olmadığına işaret eden Lami, tüm sıkıntılara rağmen, oyunlarına ve mutluluklarına ortak olunduğu vakit çok sevindiklerini dile getirdi.

"EBEVEYNLERİ OLDUĞU HALDE YETİMLER"

Çocukların barınma da dahil olmak üzere en temel yaşamsal ihtiyaçlardan yoksun olduklarını ama buna rağmen gülebildiklerini ve onların bu durumlarından çok etkilendiğini söyleyen Lami, "Onlar da bizim çocuklarımız gibi en basit şeylere seviniyor ve gülüyor. Söylediğiniz basit cümleler bile onlar için çok şey ifade edebiliyor." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in "Farzlardan sonra Allah'ın en sevdiği amel, bir Müslümanı sevindirmektir." hadisine atıfta bulunan Lami, "Bu sevindireceğin kişiler Müslüman, hem de hiç bir şeyi olmayan ve zulüm gören bir çocuk olursa yaptığınız işin ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Bu çocuklar ebeveynleri olduğu halde yetimler." dedi.

Zulüm gören onbinlerce çocuğun büyük sıkıntılar içinde olduğunu vurgulayan Lami, kamplara gerçekleştirdiği ziyaretlerde sadece çocukları sevindirmeye yoğunlaştığını aktardı.