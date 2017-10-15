İran kapıları kapattı iddiasına yalanlama

İran'ın Tasnim haber Ajansı, İran'ın Kuzey Irak'la sınır kapısını kapattığını açıklamıştı. Haberde Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirttiği iddia edilmişti.

Ancak bu haberden bir kaç saat sonra İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kuzey Irak ile sınır kapılarının kapatıldığı iddiası asılsız" denildi.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyon gücü Kudüs Gücü'nün başındaki isim General Kasım Süleymani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililerle görüşmek için bölgeye gitti. Kasım Süleymani'nin temaslarında Gündem, geçen ayki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ile Erbil arasında artan gerilim.

İran geçen ay IKBY ile olan uçak seferlerinin önünü kesmiş ve sınırda askeri tatbikat düzenlemişti.