Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullandı.

Mahcub, hükümetin bu talebinin, IKBY'nin gayrimeşru referandumundan dolayı, ülkenin birliği ve egemenliğini korumak, ülkedeki sınır kapılarıyla havalimanlarının kontrolünü sağlamak konusunda attığı adımların devamı olduğunu bildirdi.

Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik bugün yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belirtirken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, IKBY ile olan sınır kapılarının kapanmadığını açıklamıştı.

İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.