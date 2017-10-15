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'da rezalet! Teröristler AFP binasına terör örgütü elebaşının posterini astı

Terör örgütü üyeleri Paris'te resmi haber ajansı AFP'nin merkez binasını işgal ederek, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini binaya astı.

Fransada rezalet! Teröristler AFP binasına terör örgütü elebaşının posterini astı

Yürüyüşle sloganlar atarak ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyarak AFP'nin Paris'in 2. bölgesindeki merkez binasının önüne gelen üyelerinin bir bölümü binaya zorla girdi.

Binanın üst katlarına çıkan terör örgütü üyeleri, AFP merkezinin balkonuna terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini astı.

Teröristler bir saatten fazla sloganlar attıktan ve AFP editörleriyle görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI
Yasa dışı gösteri sırasında hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkati çekti.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 20:50
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