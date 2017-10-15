Irak Milli Güvenlik Konseyi (MGK), Kerkük'te resmi güvenlik mekanizması dışında silahlı grupların bulunmaması uyarısı yaparak, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden, bugün Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında Bağdat'ta toplanan MGK'de alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SAVAŞ İLANIDIR"

Açıklamada, "Kerkük'te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük'te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK'yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır." ifadelerine yer verildi.

Gayrimeşru referandumu gerçekleştirenlerin, Kürt vatandaşların referandumun riskli sonuçlarını görmesini engellemek için farklı gerekçelerle askeri yığınak yaptığı belirtilen açıklamada, "Gerçekte ise bu (referandum) Kürt halkı değil, IKBY'de hegemonyasını sağlayan belirli tarafın çıkarınadır." vurgusu yapıldı.

IKBY'ye bağlı güçlerin, bölge sınırları dışında riski tırmandırma ve provokasyon eyleminde bulunduğu, bunun amacının ise etnik temelli devlet kurmak için ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak'ı kanlı çatışmalara götürür."

Açıklamada ayrıca, MGK'nin, tartışmalı bölgelerin, federal güçler ve bunun emri altındaki yerel hükümet güçleri tarafından yönetileceğini vurguladığı aktarıldı.



IKBY YALANA SIĞINDI

Öte yandan Bağdat'tan yapılan açıklamaya IKBY'den yanıt geldi. "Kerkük'te PKK militanı yok, suçlamalar asılsız" dendi.





PKK, KERKÜK SOKAKLARINDA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin kontrolündeki Kerkük'te terör örgütü PKK sempatizanları yürüyüş gerçekleştirdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleriyle sokaklarda cirit attılar.





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