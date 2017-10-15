Almanya Federal Meclisi Bundestag seçimleri sonrası Şansölye Merkel'in partisi CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin yer alması beklenen Jamaika koalisyonu, seçimin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen kurulamıyor.

CDU/CSU'nun siyah, FDP'nin sarı ve Yeşiller'in de yeşil renklerinden dolayı Alman kamuoyunda 'Jamaika' koalisyonu olarak adlandırılan koalisyon için ilk görüşme tarihi 18 Ekim olarak belirlenirken, Merkel "sağlıklı bir koalisyon kurulması için önce Aşağı Saksonya eyalet seçimlerinin yapılmasının doğru olacağını" altını çizmişti.

SDP ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Bugün yapılacak Aşağı Saksonya seçimlerindeki oy dağılımının Berlin'de kurulması beklenen koalisyon öncesi partilerin seçim sonrası halk tarafından gördüğü kabul olarak değerlendirilirken Aşağı Saksonya'daki anket sonuçları, tarihinin en düşük oyunu alan SDP'nin eyalette 1. parti olarak çıkmasını öngörüyor.

SDP'nin yüzde 33 alması beklenen eyalette, Şansölye Merkel'in CDU'sunun oyu anketlerde yüzde 32 olarak göze çarpıyor. FDP ve Yeşillerin yüzde 10 bandında seyretmesi beklenirken Bundestag seçimlerine damga vuran ırkçı parti AfD'nin ise yüzde 7'lerde seyretmesi bekleniyor.

MERKEL YİNE OY MU KAYBEDECEK?

Bundestag seçimlerinde AfD'ye kayan 1 milyon oy sonrası Şansölye Merkel'in partisi CDU, söylemini sertleştirerek mülteci ve göçmen karşıtı ifadelerle seçime hazırlanırken Merkel'in Aşağı Saksonya seçimlerindeki herhangi bir oy kaybında koalisyon görüşmelerinde elinin daha da zayıflaması öngörülüyor.

Genel seçimlerde yüzde 8,6 oy kaybeden Merkel, Aşağı Saksonya'daki eyalet seçimlerine büyük önem verirken Bundestag seçimlerinde beklentilerin üzerinde oy alan FDP ile Yeşiller, bugünkü seçimlerde de başarı trendini sürdürerek koalisyon görüşmelerine güçlü girmeyi hedefliyor.

ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR

18 Ekim günü başlaması beklenen koalisyon seçimleri öncesi halkın son görüşünü alacak olan partiler için Aşağı Saksonya eyalet seçimleri büyük önem taşırken koalisyon görüşmelerinde partilerin keskin görüş ayrılıkları yaşadığı sığınmacı ve göç politikalarından, vergilerin düşürülmesinden enerji politikalarına kadar birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Aralık ayında sonlanması beklenen koalisyon görüşmelerinin 2018 yılının ilk çeyreğine de sarkabileceği öngörülürken koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması ya da partilerden birinin görüşmelerden çekilmesi durumunda erken seçimin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.