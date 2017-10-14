Los Angeles’ı yaktılar

California eyaletine bağlı Los Angeles kenti başta olmak üzere 7 kentteki yangınlar 6 gün geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. 7 kentteki 17 noktadaki yangınlarda 4 bin civarında villa ile 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu. Ünlü çizgi karakter Snoopy'nin 2000 yılında ölen yaratıcısı Charles Schulz'un evi de yandı. 78 yaşındaki dul eşi Jean Schulz alevlerden kaçmayı başardı. Yangınların sabotaj olma ihtimalinin de araştırıldığı belirtildi.