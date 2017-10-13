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Yasa dışı adım

Yasa dışı adım
Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı , Katalanlar'ın bağımsızlık saçmalığının bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi. Duncan "Oylama yasa dışıydı ve hukukun üstünlüğünün altını oymaya yönelik bir girişimdi. Buna dayanan hiçbir bağımsızlık ilanınını tanımayacağız. Aksini düşünenlerle de bu konuyu görüşmeyeceğiz" dedi.
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