Uykusu bile 90 dakika

Portekizli futbolcu Ronaldo, performansıyla diğer futbolcuları geride bıraktı. Daha enerjik olmak için uykusunu bile ‘profesyonel çizgide’ aldı. Günde 5 kez 90 dakikadan toplam 7.5 saat uyuduğu ortaya çıktı
RealMadrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, diğer futbolculara fark attı. Her antrenmanda arkadaşlarından daha fazla çalıştı. Kendisini fiziksel ve teknik olarak geliştirerek performansını arttırdı. Dünya, gol kralı Ronaldo'nun başarısının sırrına odaklandı. Brezilyalı futbolcunun, başarısını sistemli uykuya borçlu olduğu açıklandı. 33 yaşındaki gol kralının sahada daha verimli olmak için 'uyku antrenörü' Nick Littlehales ileçalışarak uykusunu 'profesyonel' birçizgide aldığı ortaya çıktı. Littlehales'in uzun süredir Ronaldo'nun uyku düzenini planladığı vurgulandı. Ronaldo'nun 90 dakikadan 5 seferde toplam 7.5 saat uyuduğu aktarıldı. Portekizli sporcunun uyku hocası Littlehales, Ronaldo'nun uyku düzenini şu sözlerle anlattı: "8 saat sürekli uyku sağlıklı değil. Özellikle 13.00- 15.00 arasında verimiazaltıyor. Ronaldo, her biri 90 dakikadan günde beş sefer, toplam 7.5 saat uyuyor. Her uykudan önc nevresim kılıfı değiştiriliyor. Ana karnındaki bebek pozisyonunda yatıyor. Uykuya yatmadan 90 dakika önce telefon, bilgisayar kullanmıyor, televizyon seyretmiyor. Çünkü mavi dalgalar, uyku hormonu melatonini frenliyor ve uykuyu kaçırıyor. Ronaldo çok ince bir şilte üzerinde yatıyor."
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