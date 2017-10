Uykusu bile 90 dakika

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, diğer futbolculara fark attı. Her antrenmanda arkadaşlarından daha fazla çalıştı. Kendisini fiziksel ve teknik olarak geliştirerek performansını arttırdı. Dünya, gol kralı Ronaldo'nun başarısının sırrına odaklandı. Brezilyalı futbolcunun, başarısını sistemli uykuya borçlu olduğu açıklandı. 33 yaşındaki gol kralının sahada daha verimli olmak için 'uyku antrenörü' Nick Littlehales ile çalışarak uykusunu 'profesyonel' bir çizgide aldığı ortaya çıktı. Littlehales'in uzun süredir Ronaldo'nun uyku düzenini planladığı vurgulandı. Ronaldo'nun 90 dakikadan 5 seferde toplam 7.5 saat uyuduğu aktarıldı. Portekizli sporcunun uyku hocası Littlehales, Ronaldo'nun uyku düzenini şu sözlerle anlattı: "8 saat sürekli uyku sağlıklı değil. Özellikle 13.00- 15.00 arasında verimi azaltıyor. Ronaldo, her biri 90 dakikadan günde beş sefer, toplam 7.5 saat uyuyor. Her uykudan önc nevresim kılıfı değiştiriliyor. Ana karnındaki bebek pozisyonunda yatıyor. Uykuya yatmadan 90 dakika önce telefon, bilgisayar kullanmıyor, televizyon seyretmiyor. Çünkü mavi dalgalar, uyku hormonu melatonini frenliyor ve uykuyu kaçırıyor. Ronaldo çok ince bir şilte üzerinde yatıyor."