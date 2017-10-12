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'te binasına bombalı saldırı!

polis yetkilisi Necdet Vendavi, yaptığı açıklamada, İslami nin Kerkük bürosuna silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını söyledi.

Kerkükte Dava Partisi binasına bombalı saldırı!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami nin 'teki bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Kerkük polis yetkilisi Necdet Vendavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami Dava Partisinin Kerkük bürosuna silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını söyledi.

Parti binasının hasar gördüğünü ifade eden Vendavi, Kerkük'te son dönemlerde benzer saldırıların Türkmen siyasi kuruluşlarına yönelik de arttığına dikkati çekti.

Vendavi, polisin saldırının düzenlendiği bölgede güvenlik önlemlerini artırdığın sözlerine ekledi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 23:05
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