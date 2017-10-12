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, Filistin'in üyeliğinden rahatsız oldu, 'dan çekildi

Filistin'in üyeliği 'yi rahatsız etti. Washington üyelikten çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ''UNESCO'daki  karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD'nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır" açıklaması yaptı.

ABD, İsrail için bakın ne yaptı

, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden () çekilme kararı aldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, UNESCO'dan " karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "12 Ekim 2017'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UNESCO'dan geri çekilme ve kurumda daimi gözlemci statüsünde olma kararını, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'ya iletmiştir. Bu, kolaylıkla alınan bir karar değildir; UNESCO'daki İsrail karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD'nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın, UNESCO Anayasasının 2'nci maddesinin 6'ncı bölümüne göre, 31 Ekim 2018'de hayata geçeceği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu tarihe kadar kurumdaki mevcut rolünü sürdüreceği belirtildi.

Son olarak, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin, Filistin'in El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararı, ABD ve İsrail'de memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 19:32
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