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MAÇLAR
26.09.2019 | Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep
28.08.2019 | Yozgatspor 1959 FK - 68 Aksaray Belediyespor
28.08.2019 | Malatya Yesilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor
28.08.2019 | Ağrıspor 1970 - Iğdır Aras Spor
28.08.2019 | 1954 Kelkit Belediyespor - Carsambaspor
28.08.2019 | Kastamonu Ozel Idare Koy Hizmetleri - Bartınspor
28.08.2019 | Icel Idmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor
28.08.2019 | 1877 Alemdag Spor - Modafen FK
28.08.2019 | Derince Spor - Edirnespor
28.08.2019 | Maltepespor - Hendek Spor Sakarya
28.08.2019 | Somaspor - Aksehir SK 2008
29.08.2019 | Muş Menderes Spor - Bitlis Ozguzelderespor
29.08.2019 | Gorelespor - Merzifonspor
29.08.2019 | Yüksekova Belediyespor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor
29.08.2019 | Kilis Belediye Spor - Dersimspor
29.08.2019 | Mardin Buyuksehir Basak Spor - Kahta 02 Spor
29.08.2019 | Kars 36 Spor - Hocvan Spor
29.08.2019 | 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor
29.08.2019 | Karaman Belediyespor - Bucak Belediye Oğuzhanspor
29.08.2019 | Cubukspor Futbol AS - Kırıkkale Büyük Anadoluspor
29.08.2019 | Bursa Yildirim Spor - Bozuyuk Vitraspor
29.08.2019 | Yalova Kadikoy SK - Bigaspor
29.08.2019 | Tki Tavsanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor
10.09.2019 | Kars 36 Spor - Pazarspor
10.09.2019 | Kemerspor 2003 - Karaman Belediyespor
10.09.2019 | Yeni Orduspor Kulubu - Fatsa Belediyespor
10.09.2019 | 1877 Alemdag Spor - Çatalcaspor
10.09.2019 | Kocaelispor - Gölcükspor
10.09.2019 | Icel Idmanyurdu Spor - Serik Belediyespor
11.09.2019 | Ağrıspor 1970 - Artvin Hopaspor
11.09.2019 | Batman Petrolspor - Mardin Buyuksehir Basak Spor
11.09.2019 | Malatya Yesilyurt Belediyespor - Elazig Belediyespor FK
11.09.2019 | Sanliurfa Karakopru Belediye Spor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor
11.09.2019 | Gorelespor - Yomraspor
11.09.2019 | 1954 Kelkit Belediyespor - Ofspor
11.09.2019 | Cizrespor - Diyarbakırspor AŞ
11.09.2019 | 1074 Çankırıspor - Kastamonu Ozel Idare Koy Hizmetleri
11.09.2019 | Cankaya FK - Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.09.2019 | Erzin Spor AS - Kilis Belediye Spor
11.09.2019 | Nevsehir Belediye Spor - Osmaniyespor
11.09.2019 | Kozan Belediyespor - Payasspor
11.09.2019 | Altindag Belediyesi SK - Yozgatspor 1959 FK
11.09.2019 | Tokatspor - Erbaaspor
11.09.2019 | Silivrispor - Bursa Yildirim Spor
11.09.2019 | Tki Tavsanlı Linyitspor - Somaspor
11.09.2019 | Bayrampaşaspor - Bigaspor
11.09.2019 | Maltepespor - Esenler Erokspor
11.09.2019 | Büyükçekmece Tepecikspor - Halide Edip Adıvarspor
11.09.2019 | Sile Yildizspor - Karacabey Belediyespor AS
11.09.2019 | Manisaspor - Turgutluspor
11.09.2019 | Düzcespor - Darica Genclerbirligi
11.09.2019 | Ci Group Buca - Nazilli Belediyespor
11.09.2019 | Fethiyespor - Kızılcabölükspor
12.09.2019 | Erzincan Refahiyespor - Muş Menderes Spor
12.09.2019 | Sultanbeyli Belediyespor - Edirnespor
12.09.2019 | Karşıyaka - Muğlaspor
24.09.2019 | Yeni Çorumspor AŞ - Kasımpaşa
24.09.2019 | Payasspor - Boluspor
24.09.2019 | Mardin Buyuksehir Basak Spor - Altay
24.09.2019 | Somaspor - Keçiörengücü
24.09.2019 | Edirnespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
24.09.2019 | Karacabey Belediyespor AS - Umraniyespor
24.09.2019 | 1877 Alemdag Spor - Sancaktepe Belediye Spor
24.09.2019 | Esenler Erokspor - Uşakspor
24.09.2019 | Muğlaspor - Bursaspor
24.09.2019 | Altınordu FK - 1922 Konyaspor
24.09.2019 | Şanlıurfaspor - Erzincan Refahiyespor
24.09.2019 | Balıkesirspor - van Spor Futbol Kulubu
24.09.2019 | Adanaspor - Fethiyespor
24.09.2019 | Amed Sportif Faaliyetler - Ağrıspor 1970
24.09.2019 | Osmanlispor FK - Icel Idmanyurdu Spor
24.09.2019 | Kocaelispor - Sivas Belediye Spor
25.09.2019 | Hacettepe SK - Yukatel Denizlispor
25.09.2019 | Fatsa Belediyespor - Samsunspor
25.09.2019 | Hekimoglu Trabzon - Adana Demirspor
25.09.2019 | Erzin Spor AS - Inegolspor
25.09.2019 | Gorelespor - Giresunspor
25.09.2019 | Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor
25.09.2019 | Kemerspor 2003 - Sarıyer
25.09.2019 | Zonguldak Kömürspor - Nigde Anadolu FK
25.09.2019 | Ankara Demirspor - Baskent Akademi FK
25.09.2019 | Tuzlaspor - Nazilli Belediyespor
25.09.2019 | Silivrispor - Kastamonuspor
25.09.2019 | Pendikspor - Turgutluspor
25.09.2019 | Ergene Velimese Spor - Eyüpspor
25.09.2019 | Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor
25.09.2019 | Bodrum Belediye Bodrumspor - Erbaaspor
25.09.2019 | Menemen Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor
25.09.2019 | Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor
25.09.2019 | Manisa Futbol Kulubu - Elazig Belediyespor FK
25.09.2019 | İstanbulspor - Pazarspor
25.09.2019 | Kahramanmaraşspor AŞ - Fatih Karagümrük SK
25.09.2019 | Diyarbakırspor AŞ - Eskişehirspor
25.09.2019 | Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor
25.09.2019 | Tarsus İdman Yurdu - Darica Genclerbirligi
25.09.2019 | Afjet Afyonspor - Bayrampaşaspor
25.09.2019 | Göztepe - Yozgatspor 1959 FK
26.09.2019 | Hatayspor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor
26.09.2019 | Gençlerbirliği - Osmaniyespor
26.09.2019 | Akhisarspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor
26.09.2019 | Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor
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Türkiye Kupası
Türkiye Kupası 19/20 Sezonu
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçı
Türkiye Kupası 19/20
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