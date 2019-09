MAÇLAR

26.09.2019 | Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep 28.08.2019 | Yozgatspor 1959 FK - 68 Aksaray Belediyespor 28.08.2019 | Malatya Yesilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor 28.08.2019 | Ağrıspor 1970 - Iğdır Aras Spor 28.08.2019 | 1954 Kelkit Belediyespor - Carsambaspor 28.08.2019 | Kastamonu Ozel Idare Koy Hizmetleri - Bartınspor 28.08.2019 | Icel Idmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor 28.08.2019 | 1877 Alemdag Spor - Modafen FK 28.08.2019 | Derince Spor - Edirnespor 28.08.2019 | Maltepespor - Hendek Spor Sakarya 28.08.2019 | Somaspor - Aksehir SK 2008 29.08.2019 | Muş Menderes Spor - Bitlis Ozguzelderespor 29.08.2019 | Gorelespor - Merzifonspor 29.08.2019 | Yüksekova Belediyespor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor 29.08.2019 | Kilis Belediye Spor - Dersimspor 29.08.2019 | Mardin Buyuksehir Basak Spor - Kahta 02 Spor 29.08.2019 | Kars 36 Spor - Hocvan Spor 29.08.2019 | 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor 29.08.2019 | Karaman Belediyespor - Bucak Belediye Oğuzhanspor 29.08.2019 | Cubukspor Futbol AS - Kırıkkale Büyük Anadoluspor 29.08.2019 | Bursa Yildirim Spor - Bozuyuk Vitraspor 29.08.2019 | Yalova Kadikoy SK - Bigaspor 29.08.2019 | Tki Tavsanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor 10.09.2019 | Kars 36 Spor - Pazarspor 10.09.2019 | Kemerspor 2003 - Karaman Belediyespor 10.09.2019 | Yeni Orduspor Kulubu - Fatsa Belediyespor 10.09.2019 | 1877 Alemdag Spor - Çatalcaspor 10.09.2019 | Kocaelispor - Gölcükspor 10.09.2019 | Icel Idmanyurdu Spor - Serik Belediyespor 11.09.2019 | Ağrıspor 1970 - Artvin Hopaspor 11.09.2019 | Batman Petrolspor - Mardin Buyuksehir Basak Spor 11.09.2019 | Malatya Yesilyurt Belediyespor - Elazig Belediyespor FK 11.09.2019 | Sanliurfa Karakopru Belediye Spor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor 11.09.2019 | Gorelespor - Yomraspor 11.09.2019 | 1954 Kelkit Belediyespor - Ofspor 11.09.2019 | Cizrespor - Diyarbakırspor AŞ 11.09.2019 | 1074 Çankırıspor - Kastamonu Ozel Idare Koy Hizmetleri 11.09.2019 | Cankaya FK - Kırıkkale Büyük Anadoluspor 11.09.2019 | Erzin Spor AS - Kilis Belediye Spor 11.09.2019 | Nevsehir Belediye Spor - Osmaniyespor 11.09.2019 | Kozan Belediyespor - Payasspor 11.09.2019 | Altindag Belediyesi SK - Yozgatspor 1959 FK 11.09.2019 | Tokatspor - Erbaaspor 11.09.2019 | Silivrispor - Bursa Yildirim Spor 11.09.2019 | Tki Tavsanlı Linyitspor - Somaspor 11.09.2019 | Bayrampaşaspor - Bigaspor 11.09.2019 | Maltepespor - Esenler Erokspor 11.09.2019 | Büyükçekmece Tepecikspor - Halide Edip Adıvarspor 11.09.2019 | Sile Yildizspor - Karacabey Belediyespor AS 11.09.2019 | Manisaspor - Turgutluspor 11.09.2019 | Düzcespor - Darica Genclerbirligi 11.09.2019 | Ci Group Buca - Nazilli Belediyespor 11.09.2019 | Fethiyespor - Kızılcabölükspor 12.09.2019 | Erzincan Refahiyespor - Muş Menderes Spor 12.09.2019 | Sultanbeyli Belediyespor - Edirnespor 12.09.2019 | Karşıyaka - Muğlaspor 24.09.2019 | Yeni Çorumspor AŞ - Kasımpaşa 24.09.2019 | Payasspor - Boluspor 24.09.2019 | Mardin Buyuksehir Basak Spor - Altay 24.09.2019 | Somaspor - Keçiörengücü 24.09.2019 | Edirnespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 24.09.2019 | Karacabey Belediyespor AS - Umraniyespor 24.09.2019 | 1877 Alemdag Spor - Sancaktepe Belediye Spor 24.09.2019 | Esenler Erokspor - Uşakspor 24.09.2019 | Muğlaspor - Bursaspor 24.09.2019 | Altınordu FK - 1922 Konyaspor 24.09.2019 | Şanlıurfaspor - Erzincan Refahiyespor 24.09.2019 | Balıkesirspor - van Spor Futbol Kulubu 24.09.2019 | Adanaspor - Fethiyespor 24.09.2019 | Amed Sportif Faaliyetler - Ağrıspor 1970 24.09.2019 | Osmanlispor FK - Icel Idmanyurdu Spor 24.09.2019 | Kocaelispor - Sivas Belediye Spor 25.09.2019 | Hacettepe SK - Yukatel Denizlispor 25.09.2019 | Fatsa Belediyespor - Samsunspor 25.09.2019 | Hekimoglu Trabzon - Adana Demirspor 25.09.2019 | Erzin Spor AS - Inegolspor 25.09.2019 | Gorelespor - Giresunspor 25.09.2019 | Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor 25.09.2019 | Kemerspor 2003 - Sarıyer 25.09.2019 | Zonguldak Kömürspor - Nigde Anadolu FK 25.09.2019 | Ankara Demirspor - Baskent Akademi FK 25.09.2019 | Tuzlaspor - Nazilli Belediyespor 25.09.2019 | Silivrispor - Kastamonuspor 25.09.2019 | Pendikspor - Turgutluspor 25.09.2019 | Ergene Velimese Spor - Eyüpspor 25.09.2019 | Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor 25.09.2019 | Bodrum Belediye Bodrumspor - Erbaaspor 25.09.2019 | Menemen Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 25.09.2019 | Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor 25.09.2019 | Manisa Futbol Kulubu - Elazig Belediyespor FK 25.09.2019 | İstanbulspor - Pazarspor 25.09.2019 | Kahramanmaraşspor AŞ - Fatih Karagümrük SK 25.09.2019 | Diyarbakırspor AŞ - Eskişehirspor 25.09.2019 | Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor 25.09.2019 | Tarsus İdman Yurdu - Darica Genclerbirligi 25.09.2019 | Afjet Afyonspor - Bayrampaşaspor 25.09.2019 | Göztepe - Yozgatspor 1959 FK 26.09.2019 | Hatayspor - Siirt IL Ozel Idaresi Spor 26.09.2019 | Gençlerbirliği - Osmaniyespor 26.09.2019 | Akhisarspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor 26.09.2019 | Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor