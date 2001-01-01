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MAÇLAR
28.06.2020 | Sivasspor - Kayserispor
16.08.2019 | Denizlispor - Galatasaray
17.08.2019 | Gençlerbirliği - Rizespor
17.08.2019 | Kayserispor - Alanyaspor
17.08.2019 | Sivasspor - Beşiktaş
18.08.2019 | Konyaspor - Ankaragücü
18.08.2019 | Yeni Malatyaspor - Başakşehir
18.08.2019 | Göztepe - Antalyaspor
18.08.2019 | Kasımpaşa - Trabzonspor
19.08.2019 | Fenerbahçe - Gaziantep
23.08.2019 | Beşiktaş - Göztepe
24.08.2019 | Ankaragücü - Kayserispor
24.08.2019 | Alanyaspor - Kasımpaşa
24.08.2019 | Başakşehir - Fenerbahçe
25.08.2019 | Rizespor - Sivasspor
25.08.2019 | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.08.2019 | Antalyaspor - Denizlispor
25.08.2019 | Galatasaray - Konyaspor
26.08.2019 | Gaziantep - Gençlerbirliği
30.08.2019 | Kasımpaşa - Ankaragücü
30.08.2019 | Kayserispor - Galatasaray
31.08.2019 | Konyaspor - Antalyaspor
31.08.2019 | Göztepe - Denizlispor
31.08.2019 | Beşiktaş - Rizespor
01.09.2019 | Sivasspor - Gaziantep
01.09.2019 | Gençlerbirliği - Başakşehir
01.09.2019 | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
01.09.2019 | Fenerbahçe - Trabzonspor
13.09.2019 | Galatasaray - Kasımpaşa
14.09.2019 | Başakşehir - Sivasspor
14.09.2019 | Antalyaspor - Kayserispor
14.09.2019 | Gaziantep - Beşiktaş
15.09.2019 | Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
15.09.2019 | Rizespor - Göztepe
15.09.2019 | Denizlispor - Konyaspor
15.09.2019 | Trabzonspor - Gençlerbirliği
16.09.2019 | Alanyaspor - Fenerbahçe
20.09.2019 | Göztepe - Konyaspor
21.09.2019 | Kasımpaşa - Antalyaspor
21.09.2019 | Kayserispor - Denizlispor
21.09.2019 | Fenerbahçe - Ankaragücü
22.09.2019 | Rizespor - Gaziantep
22.09.2019 | Gençlerbirliği - Alanyaspor
22.09.2019 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray
23.09.2019 | Sivasspor - Trabzonspor
23.09.2019 | Beşiktaş - Başakşehir
27.09.2019 | Başakşehir - Rizespor
28.09.2019 | Denizlispor - Kasımpaşa
28.09.2019 | Alanyaspor - Sivasspor
28.09.2019 | Galatasaray - Fenerbahçe
29.09.2019 | Konyaspor - Kayserispor
29.09.2019 | Ankaragücü - Gençlerbirliği
29.09.2019 | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
29.09.2019 | Trabzonspor - Beşiktaş
30.09.2019 | Gaziantep - Göztepe
04.10.2019 | Yeni Malatyaspor - Denizlispor
04.10.2019 | Fenerbahçe - Antalyaspor
05.10.2019 | Kasımpaşa - Konyaspor
05.10.2019 | Göztepe - Kayserispor
05.10.2019 | Gençlerbirliği - Galatasaray
06.10.2019 | Sivasspor - Ankaragücü
06.10.2019 | Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 | Gaziantep - Başakşehir
06.10.2019 | Rizespor - Trabzonspor
18.10.2019 | Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 | Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 | Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 | Trabzonspor - Gaziantep
19.10.2019 | Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 | Kayserispor - Kasımpaşa
20.10.2019 | Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 | Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 | Konyaspor - Yeni Malatyaspor
25.10.2019 | Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 | Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 | Gaziantep - Alanyaspor
26.10.2019 | Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 | Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 | Göztepe - Kasımpaşa
27.10.2019 | Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 | Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 | Başakşehir - Trabzonspor
01.11.2019 | Galatasaray - Rizespor
02.11.2019 | Konyaspor - Gençlerbirliği
02.11.2019 | Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 | Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 | Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 | Denizlispor - Sivasspor
03.11.2019 | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 | Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 | Ankaragücü - Gaziantep
08.11.2019 | Fenerbahçe - Kasımpaşa
09.11.2019 | Gençlerbirliği - Kayserispor
09.11.2019 | Rizespor - Antalyaspor
09.11.2019 | Sivasspor - Konyaspor
09.11.2019 | Gaziantep - Galatasaray
10.11.2019 | Göztepe - Yeni Malatyaspor
10.11.2019 | Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 | Başakşehir - Ankaragücü
10.11.2019 | Beşiktaş - Denizlispor
22.11.2019 | Galatasaray - Başakşehir
23.11.2019 | Denizlispor - Rizespor
23.11.2019 | Ankaragücü - Trabzonspor
23.11.2019 | Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 | Kayserispor - Sivasspor
24.11.2019 | Kasımpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 | Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 | Antalyaspor - Gaziantep
29.11.2019 | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
30.11.2019 | Sivasspor - Kasımpaşa
30.11.2019 | Rizespor - Konyaspor
30.11.2019 | Alanyaspor - Ankaragücü
30.11.2019 | Göztepe - Fenerbahçe
01.12.2019 | Gaziantep - Denizlispor
01.12.2019 | Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 | Trabzonspor - Galatasaray
02.12.2019 | Beşiktaş - Kayserispor
06.12.2019 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
07.12.2019 | Yeni Malatyaspor - Sivasspor
07.12.2019 | Ankaragücü - Göztepe
07.12.2019 | Galatasaray - Alanyaspor
08.12.2019 | Konyaspor - Gaziantep
08.12.2019 | Denizlispor - Başakşehir
08.12.2019 | Antalyaspor - Trabzonspor
08.12.2019 | Kasımpaşa - Beşiktaş
09.12.2019 | Kayserispor - Rizespor
13.12.2019 | Alanyaspor - Antalyaspor
14.12.2019 | Rizespor - Kasımpaşa
14.12.2019 | Gençlerbirliği - Göztepe
14.12.2019 | Galatasaray - Ankaragücü
15.12.2019 | Gaziantep - Kayserispor
15.12.2019 | Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 | Başakşehir - Konyaspor
16.12.2019 | Trabzonspor - Denizlispor
20.12.2019 | Antalyaspor - Ankaragücü
21.12.2019 | Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 | Kasımpaşa - Gaziantep
21.12.2019 | Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 | Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 | Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 | Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 | Denizlispor - Alanyaspor
23.12.2019 | Konyaspor - Trabzonspor
27.12.2019 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
28.12.2019 | Ankaragücü - Denizlispor
28.12.2019 | Başakşehir - Kasımpaşa
28.12.2019 | Trabzonspor - Kayserispor
28.12.2019 | Galatasaray - Antalyaspor
29.12.2019 | Sivasspor - Göztepe
29.12.2019 | Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 | Gaziantep - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 | Rizespor - Fenerbahçe
17.01.2020 | Ankaragücü - Konyaspor
18.01.2020 | Alanyaspor - Kayserispor
18.01.2020 | Başakşehir - Yeni Malatyaspor
18.01.2020 | Gaziantep - Fenerbahçe
19.01.2020 | Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 | Trabzonspor - Kasımpaşa
19.01.2020 | Galatasaray - Denizlispor
19.01.2020 | Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 | Rizespor - Gençlerbirliği
24.01.2020 | Gençlerbirliği - Gaziantep
25.01.2020 | Kayserispor - Ankaragücü
25.01.2020 | Kasımpaşa - Alanyaspor
25.01.2020 | Fenerbahçe - Başakşehir
26.01.2020 | Denizlispor - Antalyaspor
26.01.2020 | Göztepe - Beşiktaş
26.01.2020 | Konyaspor - Galatasaray
27.01.2020 | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
27.01.2020 | Sivasspor - Rizespor
31.01.2020 | Başakşehir - Gençlerbirliği
01.02.2020 | Antalyaspor - Konyaspor
01.02.2020 | Rizespor - Beşiktaş
01.02.2020 | Trabzonspor - Fenerbahçe
02.02.2020 | Ankaragücü - Kasımpaşa
02.02.2020 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
02.02.2020 | Gaziantep - Sivasspor
02.02.2020 | Galatasaray - Kayserispor
03.02.2020 | Denizlispor - Göztepe
07.02.2020 | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
08.02.2020 | Konyaspor - Denizlispor
08.02.2020 | Gençlerbirliği - Trabzonspor
08.02.2020 | Beşiktaş - Gaziantep
08.02.2020 | Fenerbahçe - Alanyaspor
09.02.2020 | Kayserispor - Antalyaspor
09.02.2020 | Sivasspor - Başakşehir
09.02.2020 | Kasımpaşa - Galatasaray
10.02.2020 | Göztepe - Rizespor
14.02.2020 | Başakşehir - Beşiktaş
15.02.2020 | Denizlispor - Kayserispor
15.02.2020 | Konyaspor - Göztepe
15.02.2020 | Ankaragücü - Fenerbahçe
16.02.2020 | Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.02.2020 | Trabzonspor - Sivasspor
16.02.2020 | Galatasaray - Yeni Malatyaspor
17.02.2020 | Antalyaspor - Kasımpaşa
17.02.2020 | Gaziantep - Rizespor
21.02.2020 | Sivasspor - Alanyaspor
22.02.2020 | Kayserispor - Konyaspor
22.02.2020 | Göztepe - Gaziantep
22.02.2020 | Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
23.02.2020 | Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 | Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 | Kasımpaşa - Denizlispor
24.02.2020 | Rizespor - Başakşehir
28.02.2020 | Alanyaspor - Beşiktaş
29.02.2020 | Konyaspor - Kasımpaşa
29.02.2020 | Trabzonspor - Rizespor
29.02.2020 | Antalyaspor - Fenerbahçe
01.03.2020 | Denizlispor - Yeni Malatyaspor
01.03.2020 | Ankaragücü - Sivasspor
01.03.2020 | Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 | Kayserispor - Göztepe
02.03.2020 | Başakşehir - Gaziantep
06.03.2020 | Beşiktaş - Ankaragücü
07.03.2020 | Yeni Malatyaspor - Konyaspor
07.03.2020 | Göztepe - Başakşehir
07.03.2020 | Gaziantep - Trabzonspor
07.03.2020 | Fenerbahçe - Denizlispor
08.03.2020 | Kasımpaşa - Kayserispor
08.03.2020 | Rizespor - Alanyaspor
08.03.2020 | Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
11.03.2020 | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
13.03.2020 | Ankaragücü - Rizespor
13.03.2020 | Kasımpaşa - Göztepe
14.03.2020 | Denizlispor - Gençlerbirliği
14.03.2020 | Alanyaspor - Gaziantep
14.03.2020 | Konyaspor - Fenerbahçe
15.03.2020 | Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15.03.2020 | Trabzonspor - Başakşehir
15.03.2020 | Galatasaray - Beşiktaş
16.03.2020 | Antalyaspor - Sivasspor
17.03.2020 | Göztepe - Rizespor
20.03.2020 | Fenerbahçe - Kayserispor
21.03.2020 | Gaziantep - Ankaragücü
21.03.2020 | Sivasspor - Denizlispor
21.03.2020 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.03.2020 | Beşiktaş - Antalyaspor
22.03.2020 | Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 | Rizespor - Galatasaray
22.03.2020 | Göztepe - Trabzonspor
22.03.2020 | Başakşehir - Alanyaspor
03.04.2020 | Alanyaspor - Trabzonspor
04.04.2020 | Kayserispor - Gençlerbirliği
04.04.2020 | Ankaragücü - Başakşehir
04.04.2020 | Galatasaray - Gaziantep
05.04.2020 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
05.04.2020 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
05.04.2020 | Konyaspor - Sivasspor
05.04.2020 | Denizlispor - Beşiktaş
06.04.2020 | Antalyaspor - Rizespor
12.04.2020 | Gaziantep - Antalyaspor
12.04.2020 | Rizespor - Denizlispor
12.04.2020 | Başakşehir - Galatasaray
12.04.2020 | Sivasspor - Kayserispor
12.04.2020 | Beşiktaş - Konyaspor
12.04.2020 | Trabzonspor - Ankaragücü
12.04.2020 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
12.04.2020 | Göztepe - Alanyaspor
12.04.2020 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
19.04.2020 | Kayserispor - Beşiktaş
19.04.2020 | Galatasaray - Trabzonspor
19.04.2020 | Fenerbahçe - Göztepe
19.04.2020 | Konyaspor - Rizespor
19.04.2020 | Kasımpaşa - Sivasspor
19.04.2020 | Antalyaspor - Başakşehir
19.04.2020 | Denizlispor - Gaziantep
19.04.2020 | Ankaragücü - Alanyaspor
19.04.2020 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
26.04.2020 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
26.04.2020 | Trabzonspor - Antalyaspor
26.04.2020 | Başakşehir - Denizlispor
26.04.2020 | Alanyaspor - Galatasaray
26.04.2020 | Rizespor - Kayserispor
26.04.2020 | Gaziantep - Konyaspor
26.04.2020 | Göztepe - Ankaragücü
26.04.2020 | Beşiktaş - Kasımpaşa
26.04.2020 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
03.05.2020 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
03.05.2020 | Denizlispor - Trabzonspor
03.05.2020 | Ankaragücü - Galatasaray
03.05.2020 | Kasımpaşa - Rizespor
03.05.2020 | Fenerbahçe - Sivasspor
03.05.2020 | Konyaspor - Başakşehir
03.05.2020 | Kayserispor - Gaziantep
03.05.2020 | Antalyaspor - Alanyaspor
03.05.2020 | Göztepe - Gençlerbirliği
10.05.2020 | Beşiktaş - Fenerbahçe
10.05.2020 | Galatasaray - Göztepe
10.05.2020 | Alanyaspor - Denizlispor
10.05.2020 | Ankaragücü - Antalyaspor
10.05.2020 | Başakşehir - Kayserispor
10.05.2020 | Trabzonspor - Konyaspor
10.05.2020 | Gaziantep - Kasımpaşa
10.05.2020 | Sivasspor - Gençlerbirliği
10.05.2020 | Rizespor - Yeni Malatyaspor
17.05.2020 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
17.05.2020 | Kayserispor - Trabzonspor
17.05.2020 | Antalyaspor - Galatasaray
17.05.2020 | Fenerbahçe - Rizespor
17.05.2020 | Göztepe - Sivasspor
17.05.2020 | Kasımpaşa - Başakşehir
17.05.2020 | Denizlispor - Ankaragücü
17.05.2020 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep
17.05.2020 | Konyaspor - Alanyaspor
12.06.2020 | Göztepe - Trabzonspor
12.06.2020 | Fenerbahçe - Kayserispor
13.06.2020 | Başakşehir - Alanyaspor
13.06.2020 | Beşiktaş - Antalyaspor
13.06.2020 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
14.06.2020 | Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 | Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 | Gaziantep - Ankaragücü
15.06.2020 | Sivasspor - Denizlispor
19.06.2020 | Ankaragücü - Başakşehir
20.06.2020 | Kayserispor - Gençlerbirliği
20.06.2020 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
20.06.2020 | Denizlispor - Beşiktaş
21.06.2020 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.06.2020 | Konyaspor - Sivasspor
21.06.2020 | Galatasaray - Gaziantep
22.06.2020 | Antalyaspor - Rizespor
22.06.2020 | Alanyaspor - Trabzonspor
26.06.2020 | Beşiktaş - Konyaspor
27.06.2020 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
27.06.2020 | Göztepe - Alanyaspor
27.06.2020 | Trabzonspor - Ankaragücü
28.06.2020 | Rizespor - Denizlispor
28.06.2020 | Gaziantep - Antalyaspor
28.06.2020 | Başakşehir - Galatasaray
29.06.2020 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
03.07.2020 | Denizlispor - Gaziantep
04.07.2020 | Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 | Fenerbahçe - Göztepe
04.07.2020 | Antalyaspor - Başakşehir
05.07.2020 | Kasımpaşa - Sivasspor
05.07.2020 | Galatasaray - Trabzonspor
05.07.2020 | Konyaspor - Rizespor
06.07.2020 | Kayserispor - Beşiktaş
07.07.2020 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
07.07.2020 | Başakşehir - Denizlispor
08.07.2020 | Trabzonspor - Antalyaspor
08.07.2020 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
08.07.2020 | Alanyaspor - Galatasaray
08.07.2020 | Göztepe - Ankaragücü
09.07.2020 | Rizespor - Kayserispor
09.07.2020 | Gaziantep - Konyaspor
09.07.2020 | Beşiktaş - Kasımpaşa
12.07.2020 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
12.07.2020 | Denizlispor - Trabzonspor
12.07.2020 | Ankaragücü - Galatasaray
12.07.2020 | Kasımpaşa - Rizespor
12.07.2020 | Fenerbahçe - Sivasspor
12.07.2020 | Konyaspor - Başakşehir
12.07.2020 | Kayserispor - Gaziantep
12.07.2020 | Antalyaspor - Alanyaspor
12.07.2020 | Göztepe - Gençlerbirliği
19.07.2020 | Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 | Galatasaray - Göztepe
19.07.2020 | Alanyaspor - Denizlispor
19.07.2020 | Ankaragücü - Antalyaspor
19.07.2020 | Başakşehir - Kayserispor
19.07.2020 | Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 | Gaziantep - Kasımpaşa
19.07.2020 | Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 | Rizespor - Yeni Malatyaspor
26.07.2020 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
26.07.2020 | Kayserispor - Trabzonspor
26.07.2020 | Antalyaspor - Galatasaray
26.07.2020 | Fenerbahçe - Rizespor
26.07.2020 | Göztepe - Sivasspor
26.07.2020 | Kasımpaşa - Başakşehir
26.07.2020 | Denizlispor - Ankaragücü
26.07.2020 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep
26.07.2020 | Konyaspor - Alanyaspor
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Süper Lig 19/20 Sezonu
Sivasspor - Kayserispor maçı
Süper Lig 19/20
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