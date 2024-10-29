Hepsinde kazanıyor: Aşk, para, sağlık... Haftanın en şanslı burcu hangisi?

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Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken haftanın en şanslı burçlarını açıklıyoruz. Bakalım bu hafta aşk, sağlık ve para konusunda en şanslı burçlar hangileri? İşte bu haftanın en bereketli ve yüzü gülen burçları...

(Takvim Foto Arşiv) Boğa Boğa burcu bu hafta maddi konularda sürpriz fırsatlarla karşılaşabilir. Yatırımlarınızda olumlu sonuçlar alabilir ve finansal güvenliğinizi artıracak adımlar atabilirsiniz. Ayrıca ilişkilerde de uyum ve anlayışın hakim olduğu bir hafta olacak.