5 Ekim 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Ortalıkta iyimserliğin hakim olduğu bir enerji olabilir. Hayatınızla ilgili verdiğiniz bir takım kararların doğru olduğunu görmek sizi heveslendirerek iyi gelebilir.

TERAZİ

Bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz. Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.