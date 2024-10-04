4 Ekim 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Almak istediğiniz kararları alın ve bu kararları sosyal çevreniz ile paylaşın zira onların fikirleri de farklı perspektifler kazanmanıza vesile olabilir.

OĞLAK Yapmak istediğiniz yatırıma direkt olarak girmek yerine dikkatli davranmalısınız. Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız noktalarda çekimser kalmaya özen gösterin.

KOVA İnsanları manipüle etmek ya da üstünlük kurmak için çaba göstermek yerine gücünüzü kendi sağlık ve değerleriniz için kullanın.

BALIK Umutlarınızda belirgin bir yükselme görünebilir.

Ani olarak işlerinize kalkışmadan sabırlı ve dikkatli olmaya özen göstermelisiniz.