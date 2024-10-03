3 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir. Bu yüzden daha olgun ve daha güzel bir aşk yaşayabilirsiniz.

ASLAN Aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz. Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir. Maddi manevi her alanda bereketiniz artacak.

BAŞAK Bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

TERAZİ Bugünlerde hayatınızda bazı dalgalanmalar hatta dönüm noktaları olabilir. Bu süreç sizi biraz yoracak olsa da yine de hayrınıza olduğunu bilin.