3 Ekim 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Gerçekten karar verdiğiniz ve inandığınız konularda her şey yolunda gitmeye başlayacak. İnançlılığınız ve dualarınız artarak süreç daha da kolaylaşabilir.
KOÇ
Gerçekten karar verdiğiniz ve inandığınız konularda her şey yolunda gitmeye başlayacak. İnançlılığınız ve dualarınız artarak süreç daha da kolaylaşabilir.
BOĞA
Beklediğiniz eski partner dönüşü olabilir.
Ayrıca sosyal yaşantınızda uzun yollar yapmaya ve yenilikleri hayatınıza almaya niyet edebilirsiniz.
İKİZLER
İnsanların ne yaptığını ya da ne düşündüğünü bu kadar umursamamalısınız.
Bir süre sosyalliğinize ara vermek size iyi gelecektir.
YENGEÇ
Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir. Bu yüzden daha olgun ve daha güzel bir aşk yaşayabilirsiniz.
ASLAN
Aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz.
Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir. Maddi manevi her alanda bereketiniz artacak.
BAŞAK
Bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.
TERAZİ
Bugünlerde hayatınızda bazı dalgalanmalar hatta dönüm noktaları olabilir. Bu süreç sizi biraz yoracak olsa da yine de hayrınıza olduğunu bilin.
AKREP
Etrafınızdaki negatif enerjilerin yoğun etkisi altında kalabilirsiniz.
Sosyal yaşantınızda sevdiklerinizle dahi tartışabilme potansiyeliniz oldukça yüksek.
YAY
Aşk hayatınızda güzel başlangıçlara vesile olacak durumlar söz konusu. Uzun süredir hissetmediğiniz kıpırtıları derin bir şekilde kalbinizde hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Kendinizi mücadele hali içerisinde bulabilirsiniz. Bazı gerçeklerin ortaya çıkması ile beraber dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edebilirsiniz.
KOVA
Her şeyi kendiniz çözmeye çalışmayın, bilhassa sağlık konularında.
Aile içerisinde kendinizi güçlü ve otorite figürü olarak görebilirsiniz, yöneticilik hali size iyi gelebilir.
BALIK
Kutsal olarak gördüğünüz bazı ilişkilerin bozulması sizde güvensizlik yaratacak olsa da yine de olan şeylerin hayırlı olduğunu bilebilirsiniz.