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1 Ekim 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

1 Ekim 2024 Salı günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. İşte 1 Ekim 2024 Salı günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:31
1 Ekim 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugünlerde özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.

BOĞA

Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

İKİZLER

Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.

Hayır demeyi bilmek bugünlerde sizin sınavınız olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle işinizle alakalı politik davranmanız gereken durum ve şartlar oluşabilir.

Herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir.

ASLAN

Zekice ve eylem odaklı davranmanız çok önemli. Planlama yapmaktan ziyada bir yandan hareket ederken bir yandan düşünmeniz gerekebilir.

BAŞAK

Günün en şanslı burçlarından biri olarak günü keyifli geçirirken sevdiklerinize de zaman ayırmayı ve küçük iyilikler yapmayı unutmamalısınız.

TERAZİ

Sosyal yaşamınızda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak için kalbinizin sesini muhakkak takip edin. İş yaşamınızda önünüz açık olacak.

AKREP

Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilirsiniz. İş konusundaki başarılarınızın sınanması sizin de limitlerinizi görmenizde büyük yardımcı rol üstlenebilir.

YAY

Başkalarına olan yardımlarınızı daha kısıtlı tutup içe yönelmenizde fayda var.

Birtakım beklemediğiniz durumlar olabilir. Stratejik davranmanız gerekebilir.

OĞLAK

Maddi konularda beklediğinizden de büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Niyetlerinizi gerçekleştirmek için başkalarının niyetlerini gerçekleştirmesine yardım etmelisiniz.

KOVA

Kırmaktan çekindiğiniz kişiler için kendinizi yorup yormadığınızdan emin olun. Aşk konusunda da davranışlarınızın tam olarak karşılığını geri alabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde yaptığınız her şey hızlı bir şekilde size dönebilir.

Duygusal olarak güzel gelişmelerin yaşanması ile beraber dinlenme sürecine girebilirsiniz.

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