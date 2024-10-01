1 Ekim 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Bugünlerde özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.

BOĞA Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.