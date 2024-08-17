SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

17 Ağustos 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

17 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor Bugünlerde seyahat veya evrak işleri odaklı konularınız gündeme gelebilir. Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir. İşte 17 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 09:52 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 09:52
17 Ağustos 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Bugünlerde olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde harekete geçirici korku hissedebilirsiniz bu doğaldır.

BOĞA

Enerjinizin belirgin yükselişi çevrenizdeki çekimi arttırarak yeni dostluklar ve ortamlar yaratmanıza vesile olabilir.

İKİZLER

Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde seyahat veya evrak işleri odaklı konularınız gündeme gelebilir.

Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir.

ASLAN

Son zamanlarda bazı sorumlulukların da size fazla geldiğini hissetseniz de yine de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.

BAŞAK

Özellikle aşk ilişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilir ve özgüveniniz açısından iyi bir süreç geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün.

Tamamladığınız işler yerine yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde hayatınızdaki dönüm noktalarına dikkat etmeniz ve kendinizi iyi analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

YAY

Bugünlerde kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.

Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var.

OĞLAK

Zıt burcunuzda gerçekleşen dolunay yer yer huzursuz hissetmenize neden olsa da kendi limitlerinizi hatırlamanıza yardımcı olabilir.

KOVA

Kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız.

BALIK

Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
Spor yazarlarından Konyaspor - Galatasaray maçı hakkında çarpıcı yorum: Hakemin maç seyretmesi gerek
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
SON DAKİKA