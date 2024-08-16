16 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Gerek mesleki gerekse aşkla alakalı konularda iletişiminizin şifalandığı bir dönemdesiniz. Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak.

ASLAN Kendinize ekstra sorumluluk yüklemek yerine var olan sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeye çaba gösterin zaten elinizden gelenin en iyisi iyi olacaktır.

BAŞAK Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz. Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz.

TERAZİ Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.