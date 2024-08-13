13 Ağustos 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz. Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.

ASLAN Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde aşk hayatınızda temkinli davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.

TERAZİ Pozitif düşünme hali yapmak istediklerinize de yansıyarak işinizin rast gitmesine sebep olacak. Maddi sıkıntılarınızı atlatacağınız bir dönemdesiniz.