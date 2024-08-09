9 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İkili ilişkiler konusunda aradığınızı tam anlamı ile bulamıyor olsanız da iletişim yetenekleriniz ve çözüm odaklı oluşunuz ilerleyen günlerde netliği getirecektir.

ASLAN Üzerinize uymayan, sizin parçanız olmayan alışkanlıkları kabul görmek için edinme potansiyeliniz vardı ancak farkındalıklarla bundan uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

TERAZİ Geleceğe dair planlarınızın çizelgesini yapmak için uygun bir gündesiniz. Harekete geçmek yerine yeterli bir plan oluşturup başarıyı kendinize çekebilirsiniz.