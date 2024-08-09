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9 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

9 Ağustos 2024 Cuma günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor Duygusal hanenizde oluşacak olaylar sizleri derinden etkileyebilir ancak sonrasında olayların gördüğünüzden daha yüzeysel olduğunu fark edebilirsiniz. İşte 9 Ağustos 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:06
9 Ağustos 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Beklemediğiniz birtakım tutumlar sergileyebilirsiniz ancak cesaretiniz artacak.

Pişmanlık ya da geri adım atma ihtiyacı hiçbir şekilde hissetmeyebilirsiniz.

BOĞADuygusal hanenizde oluşacak olaylar sizleri derinden etkileyebilir ancak sonrasında olayların gördüğünüzden daha yüzeysel olduğunu fark edebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konuları ile meşgul olmak isteyebilirsiniz.

Özellikle aşk hanenizde olacak birtakım gelişmelerle beraber işinize tam olarak konsantre olamayabilirsiniz.

YENGEÇ

İkili ilişkiler konusunda aradığınızı tam anlamı ile bulamıyor olsanız da iletişim yetenekleriniz ve çözüm odaklı oluşunuz ilerleyen günlerde netliği getirecektir.

ASLAN

Üzerinize uymayan, sizin parçanız olmayan alışkanlıkları kabul görmek için edinme potansiyeliniz vardı ancak farkındalıklarla bundan uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

TERAZİ

Geleceğe dair planlarınızın çizelgesini yapmak için uygun bir gündesiniz. Harekete geçmek yerine yeterli bir plan oluşturup başarıyı kendinize çekebilirsiniz.

AKREP

Duygusal konularda sizden beklenenden farklı bir tutum sergileyebilirsiniz.

Toksik ilişkisi olan Akrep'ler yürümeyen ilişkiyi bitirecek güç ve cesarete sahip olabilirler.

YAY

Duyguları esas olarak görebilir ve kendinizi dinlemeyi seçebilirsiniz.

İsteklerinize giden yolda destek görmeden başarılı olabileceğinize dair inancınız artabilir.

OĞLAK

Detaylara önem verme yeteneğiniz sayesinde iş arkadaşlarınız destek isteyebilir, onların göremediği detayları görmeniz için işleri ile ilgilenmenizi rica edebilirler.

KOVA

Aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle ilişkinizde seviye atlamak ya da bir şeyleri netleştirmek için uygun bir gün.

BALIK

Sabır göstermeniz gereken konularda kendinizin farkında olacak ve bilinçli seçimler yapabileceksiniz.

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

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