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8 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

8 Ağustos 2024 Perşembe günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz. Bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir. İşte 8 Ağustos 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:47 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:47
8 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Hayatınızdaki endişelendiğiniz konuları ya da üzüldüğünüz durumları bile bir kenara bırakarak ara verebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz.

Bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlara sadık kaldığınız taktirde olaylar istediğiniz düzlemde ilerleyecektir. Kendinize zaman boşlukları yaratmaya çalışın.

YENGEÇ

Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek yeterli zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir.

ASLAN

Doğa yürüyüşleri size bir canlılık katabiliyor bu sebepten sosyallik sizin enerjinizde var.

İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat çok güzelleşecek.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi biraz daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Bu durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.

TERAZİ

Kusurlarınızı fark etmek ve onları düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam ve tüm düzeyde anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.

AKREP

Zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye ve harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.

YAY

Farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha derinden bakarak sevginizi göstermeniz daha yerinde olacaktır.

OĞLAK

Bugünlerde çevrenizdekilere söz geçirmeniz gerektiğini hissedebilir, hararetli tartışmalara girebilirsiniz. kalp kırmadan sorunları halletmelisiniz.

KOVA

Öz eleştiri dahilinde kalmak size son derece iyi gelecektir.

Çevrenizdeki bireylerin sağlık sorunları sizi efektif olarak etkileyebilir.

BALIK

Sosyal yaşamınıza ağırlık vermeniz içsel dengenizle buluşmanızı bir nebze olsun kolaylaştırıyor.

Kendinizi ifade edin, fazlası değil.

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