7 Ağustos 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Bilgi alışverişi için uygun bir gün. Ayrıca dostluklarınıza da güven içerisinde yaklaşabileceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizi sıralı yapmak yeterli olacaktır.

BOĞA Yapmak istediğiniz şeyler var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız ayrıca iş stresiniz de artabilir.