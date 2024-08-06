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6 Ağustos 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

3 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bu aralar aşk konusunda oldukça şanslı olabileceğiniz ancak şanstan bağımsız olarak gerçekten çaba da göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. İşte 3 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:52 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:52
6 Ağustos 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ

Partneriniz çok fazla anlaşmaya hevesli olmayabilir. İlişkisini sürdürmek isteyen Koç'lar kendilerini partnerlerine uyum sağlamaya çalışırken bulabilirler.

BOĞA

Bu aralar aşk konusunda oldukça şanslı olabileceğiniz ancak şanstan bağımsız olarak gerçekten çaba da göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Bugünlerde diyet, spor gibi istikrar gerektiren konulara başlamak için de uygun bir gün. Kendinizi geliştirebileceğiniz her alanı fırsata çevirmeye çalışın.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ve partnerinizin size ayak uydurmasını bekleyebilirsiniz.

Gerçekleşmeyen konular olduğunda kavgacı tutum sergilemeyin.

ASLAN

Eğitim konularında ekstra başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz.

Bir şey öğrenmek ya da herhangi bir alanda kendinizi geliştirmek konusunda verimli olabileceksiniz.

BAŞAK

Bugünlerde sezgilerinize ve kalbinize yönelmek sizler için bu noktada daha verimli kapılar açma potansiyeline sahip olabilir.

Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

TERAZİ

İş alanında sözleşmeler gündeme gelebilir. Aynı şekilde yasal işlem başlatacak Terazi'ler süreci en verimli şekilde kullandığınızdan emin olmalısınız.

AKREP

Son zamanlarda duygusal alanda beklentilerinizi yüksek tutabilirsiniz karşılanmadığını görmek de moralinizin bozulmasına neden olabilir.

YAY

Duygusal konularda ikilem içerisinde hissedebilirsiniz. Flört aşamasında olan yay burçları iki seçenek arasında kalarak hangisinin verimli olacağını kestiremeyebilirler.

OĞLAK

Aşk konusunda atacağınız adımlarda ya da alacağınız kararlarda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

Sosyal ortamlarda kendinizi konuşkan görebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi yeterli hissedebilirsiniz ve son zamanlarda verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek isteyebilirsiniz.

BALIK

Son zamanlarda bazı insanların dikkatini olumsuz gibi görünen bir yönde çekebilir, kıskanılabilirsiniz.

İş konusunda daha sakin atılımlar içerisinde olun.

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