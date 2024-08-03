3 Ağustos 2024 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Hedeflerinizi belirlemek ve ilerlemek için uygun bir gün. Ayrıca disiplin gerektiren küçük işlerinizi tamamlamak konusunda başarılı olacağınız bir gün.

ASLAN Bugün ikna kabiliyetiniz çok yüksek olabilir olaylara adil yaklaşabilirsiniz. Üzüldüğünüz konuları içinize atarak dostlarınızla pek konuşmak istemeyebilirsiniz.

BAŞAK Kişisel bakımınıza önem verdiğiniz gibi bugün başkalarına da yardımcı olabilir ve pratik çözümlerinizle adeta arkadaşlarınızın gününü kurtarabilirsiniz.

TERAZİ Algınızın dışına çıkan konularda karar almamalı ve çekimser beklemelisiniz. Ayrıca dilekte bulunmak ya da maneviyatınızı yükseltmek için uygun bir gün.